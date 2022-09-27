Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Посол Северной Кореи в ООН обвинил США в «усугубляющейся враждебности» и предупредил, что из-за совместных военно-морских учений США и Южной Кореи Корейский полуостров может оказаться «на грани войны», сообщает 27 сентября UPI.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Безопасность Корейского полуострова сейчас находится в порочном кругу напряженности и конфронтации из-за растущей враждебности США», — заявил посол Ким Сон в обращении к Генеральной Ассамблее ООН.

«В последнее время враждебность США обретает гораздо более опасную фазу», — добавил он.

26 сентября Южная Корея и США начали четырехдневные совместные военно-морские учения с участием американского атомного авианосца Рональд Рейган. Пхеньян прежде неоднократно осуждал военные учения на Корейском полуострове, называя их репетицией вторжения.

«Военные учения США вызывают серьезную озабоченность у КНДР. Очевидно, что этим они разжигают фитиль, из-за которого Корейский полуостров может оказаться на грани войны», — предупредил Ким Сон.