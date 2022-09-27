София, 27 сентября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о дополнительном выпуске облигаций государственного займа на общую сумму в 150 млн левов ($85 млн), 27 сентября сообщает БТВ.

Болгария

Ценные бумаги вводятся в обращение на внутреннем рынке Болгарии с правом частичного распространения на международных аукционах. Срок действия кредитных обязательств составляет пять с половиной лет при процентной ставке в 3,2%.

Напомним, в течение последнего года министерство финансов Болгарии выпустило облигаций на общую сумму в 203 млн левов ($110 млн). Вырученные средства были направлены на поддержку энергетической отрасли и социальной сферы страны.