Луганск, 27 сентября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима 17 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики за время проведения референдума по вопросу воссоединения с Россией, сообщает 27 сентября представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов по военным преступлениям Киева

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

В ходе обстрелов неоднократно применялось тяжёлое вооружение, поставленное Киеву из стран НАТО, в том числе американские РСЗО HIMARS.

«Зафиксировано 17 обстрелов со стороны вооружённых формирований [киевского режима] по 11 населённым пунктам республики с применением натовского вооружения, американской РСЗО M142 HIMARS (82 ракеты) и артиллерийских орудий калибра 155 мм (шесть снарядов)», — указано в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

Напомним, референдумы по вопросу воссоединения с Россией проходили с 23 по 27 сентября в республиках Донбасса, а также в освобожденных Херсонской и Запорожской областях.