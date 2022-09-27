Дублин, , 18:19 — REGNUM 27 сентября в сборная Ирландии по футболу в последнем шестом туре групповой стадии Лиги наций УЕФА 2022/23 встретится со сборной Армении. Мачт пройдет в Дублине на стадионе «Авива», а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Генрих Мхитарян Photolure

Матч обслужит словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем. Ассистенты главного судьи — Юре Прапротник и Грега Кордеж.

После пяти сыгранных туров сборная Армении с одной победой и тремя набранными очками занимает последнюю четвертую позицию в турнирной таблице группы. Сборная Ирландии, набрав четыре очка, располагается строчкой выше.