Лос-Анджелес, США, , 18:17 — REGNUM Певица Граймс (Клэр Буше) призналась, что планирует сделать татуировку на лице. Об этом 27 сентября пишет Billboard.

Граймс Цитата из клипа на песню Player Of Games

По словам исполнительницы, она хочет нанести изображение белыми чернилами. Однако какое именно тату она сделает, Граймс ещё не решила.

Ранее Граймс уточняла у поклонников в соцсетях, стоит ли ей делать «эльфийские» уши. Её бывший возлюбленный, предприниматель Илон Маск, раскритиковал эту идею. Однако позже певица опубликовала фото с перевязанными ушами, однако точно неизвестно, решилась ли она на пластическую операцию.

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