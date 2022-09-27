Шебекинский район, Белгородская область, 27 сентября 2022, 17:59 — REGNUM Село Зиборовка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу 27 сентября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате обстрела различные повреждения получили пять частных домовладениях и два автомобиля. Кроме того, разрушена кровля школы. Учебное заведение не работает — учеников ранее перевели на дистанционный формат обучения.
Как сообщало ИА REGNUM, на дистанционный формат работы переведены с 26 сентября все школы Валуйского и Шебекинского горокругов.