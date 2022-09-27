Минск, , 23:30 — REGNUM Пятая часть белорусских пенсионеров продолжает работать после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Белоруссии Марина Артеменко.

Флаг Белоруссии © ИА REGNUM

Замминистра рассказала, что в Белоруссии завершена пенсионная реформа: для женщин пенсионный возраст составляет 58 лет, для мужчин — 63 года.

«За этим шагом — увеличение активного трудового периода жизни — и возможность работнику дольше оставаться востребованным на рабочем месте, переобучаться, продолжать карьерный рост», — рассказала Марина Артеменко.

Она отметила, что в экономике страны после достижения пенсионного возраста продолжают трудиться около 20% от общей численности пенсионеров.