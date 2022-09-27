Казань, 27 сентября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В пункты сбора мобилизованных в Татарии в ближайшее время доставят мобильные бани. На создание необходимых санитарных условий 27 сентября обратил внимание глава республики Рустам Минниханов.

Tatarstan.ru На базе международного выставочного центра «Казань Экспо» организован пункт сбора мобилизованных

На базе международного выставочного центра «Казань Экспо» организован пункт сбора мобилизованных. Сюда прибывают призванные в рамках частичной мобилизации. Военнослужащие обеспечены трехразовым горячим питанием. Столовые размещены в четырех зонах. Также на объекте имеется медпункт, развернуты торговые точки, где мобилизованные приобретают необходимые вещи.

Заезд мобилизованных продлится до 1 октября, затем начнется подготовка.

Еще один палаточный лагерь сформирован Казанским высшим танковым командным ордена Жукова Краснознаменным училищем. Он может вместить до 2,5 тыс. человек. Для проживания установлено 73 палатки, где есть места для умывания, приема пищи, комнаты информирования и досуга.

Питание осуществляется в две смены. Лагерь оснащен двухярусными кроватями, печным отоплением, постельным бельем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, осмотрев помещения и пообщавшись с военнослужащими, Минниханов пообещал во всем оказывать поддержку.

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