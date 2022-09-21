Казань, , 17:52 — REGNUM В Татарии в установленные сроки готовы выполнить указ президента России Владимира Путина по проведению частичной мобилизации. Об этом 21 сентября сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

С ее слов, глава республики получил соответствующий указ, всем службам даны поручения для организации работы.

«Задачи, поставленные перед республикой по частичной мобилизации, будут выполнены в намеченные сроки», — цитирует «Татар-информ» Галимову.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о проведении частичной мобилизации направлено на защиту России и является необходимой мерой, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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