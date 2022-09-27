Ловеч, Болгария, , 17:10 — REGNUM На крупном предприятии по производству пищевых полуфабрикатов Melta 90 в городе Ловеч (Северная Болгария) произошел очередной выброс в атмосферу отравляющих веществ, 27 сентября сообщает БНР.

Возгорания холодильной установки на новосибирском заводе СКР по Новосибирской области

По предварительным данным, речь идет о новой утечке аммиака из крупной холодильной установки в главном цехе компании. В район аварии выехали представители минприроды Болгарии, а также активисты ряда экологических организаций.

Мэр Ловеча Корнелия Маринова не исключила возможности объявления местными властями режима чрезвычайного положения в прилегающих к Melta 90 городских районах.

Напомним, только за последние четыре месяца в Болгарии было отмечено более 20 аварий на промышленных предприятий.

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