Бишкек, 27 сентября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Азиатский банк развития намерен предоставить правительству Киргизии $50 млн (2 млрд 904 млн рублей) на поддержку диверсификации экономики. Об этом сообщает представительство АБР в республике.

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Из этой суммы $25 млн (1 млрд 452 млн рублей) дадут в качестве гранта, а ещё столько же — в виде льготного кредита. На каких именно условиях, не уточняется.

Эти деньги киргизские власти должны будут потратить на создание благоприятной среды для расширения продовольственной и экспортной базы экономики Киргизии.

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Представители банка отмечают, что это позволит республике снизить чрезмерную зависимость от производства золота и денежных переводов от трудовых мигрантов.

Напомним, что в период с 1994 года власти Киргизии получили от Азиатского банка развития более $1,3 млрд (75 млрд 531 млн рублей) кредитов, $811 млн (47 млрд 119 млн рублей) грантов и $69 млн (более 4 млрд рублей) в виде проектов технической помощи.

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