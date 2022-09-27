Санкт-Петербург, 27 сентября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. 28-летний колумбийский опорный полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может пропустить матч ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 с московским «Спартаком». Об этом 27 сентября сообщает генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

Андрей Пронин ИА REGNUM Барриос

«Все сборники, включая Ловрена, должны вернуться и смогут отправить на игру со «Спартаком». Под вопросом только Барриос, которому надо совершить непростой перелет из-за океана», — цитирует Медведа «Матч ТВ».

Матч Кубка России «Спартак» — «Зенит» состоится 29 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», а стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Вильмар Барриос принял участие в 11-ти матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.