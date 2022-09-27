Москва, , 16:42 — REGNUM Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил работников туристической отрасли с Международным днём туризма. Он отмечается 27 сентября.

«По итогам прошлого года по темпам восстановления после пандемии показателей туристической отрасли Россия показала один из лучших результатов в мире. Этого удалось достичь благодаря инструментам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», утвержденного Президентом Владимиром Путиным в мае 2021 года. В рамках нацпроекта реализуется более 100 мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в нашей стране.

В этот день еще раз отмечу важность создания качественной инфраструктуры во всех регионах без исключения, доступных предложений для детского и семейного отдыха, безопасных и интересных маршрутов по России. Всем, кто работает в туротрасли, а это около 2,5 млн человек, здоровья, благополучия, отличного сервиса и благодарных туристов», — заявил Дмитрий Чернышенко.