Богучар, Воронежская область, 27 сентября 2022, 16:45 — REGNUM Под Воронежем семь мобилизованных военнослужащих из Белгородской области 27 сентября заключили браки со своими невестами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Торжественные церемонии прошли в территориальном отделе ЗАГС Богучарского района Воронежской области. Добраться к месту бракосочетания белгородским невестам помогли сотрудники ЗАГСа, военнослужащим дали увольнительные.
Бракосочетания организовали благодаря договорённостям между властями регионов-соседей.