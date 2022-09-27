* Меta — запрещённая в России организация

Вашингтон, 27 сентября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила, что пресекла деятельность китайских хакеров, якобы пытавшихся повлиять на американских интернет-пользователей в преддверии промежуточных выборов в ноябре, сообщает Reuters.

Qz..com Хакеры

Компания утверждает, что китайская группировка создавала поддельные аккаунты в социальных сетях Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также в Twitter.

В отчёте говорится, что группа не была большой и не привлекала много пользователей. Тем не менее компания считает данный эпизод значительным, поскольку группа якобы угрожала вмешаться во внутреннюю политику США.

«По сути, они транслировали идею о том, что Америка — плохая, а Китай — хороший», — рассказал руководитель отдела по борьбе с глобальными угрозами компании Бен Ниммо.

Между тем еще один высокопоставленный сотрудник Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время брифинга признал, что у компании нет достаточных данных, чтобы сказать, кто точно в Китае стоял за созданием группы.