Москва, 27 сентября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Российские военные применяют в ходе спецоперации ВС РФ на территории б. УССР гибрид миномёта «Василёк» с тягачом МТ-ЛБ, пишет 27 сентября «Российская газета».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По её данным, транспортёр-тягач МТ-ЛБ псковские десантники применяют в СВО, вооружив его миномётом 2Б9М «Василёк» (82 мм). Благодаря тягачу «Василёк» приобрёл мобильность.

Издание добавляет, что МТ-ЛБ уже использовался российскими военными с «Васильком» во время Афганской войны.