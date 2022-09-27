Париж, 27 сентября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В конце сентября прокуратура Парижа возбудила предварительное расследование по фактам «незаконного финансирования избирательной кампании», «незаконного финансирования партии», «растраты государственных средств» и «злоупотребления социальными активами» во время президентской кампании Валери Пекресс, передает BFM TV.

Valeriepecresse.fr Валери Пекресс

Расследование последовало за докладом французского политика Жюльена Байю в парижскую прокуратуру. В своем отчете Жюльен Байу считает, что ресурсы региона Иль-де-Франс были поставлены на службу президентской кампании Валери Пекресс.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный секретарь французской партии «Европа Экология Зелёные» уходит в отставку.

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