Нью-Йорк, США, , 16:34 — REGNUM Зрители музыкального фестиваля в Нью-Йорке освистали спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, когда она в качестве сюрприза появилась на сцене, чтобы рассказать об изменении климата, сообщает 27 сентября Fox News.

Нэнси Пелоси (сс) Gage Skidmore

Во время музыкального фестиваля Global Citizen в Нью-Йорке Пелоси незапланированно вышла на сцену, однако толпа зрителей не обрадовалась такому сюрпризу и освистала политика, которая в прошлом месяце привлекла к себе внимание после визита на Тайвань, спровоцировавшего ухудшение американо-китайских отношений.

Актриса и ведущая фестиваля Приянка Чопра Джонас представила Пелоси, которая решила вкратце рассказать о загрязнении планеты углеродом и изменении климата.

«Как спикер палаты представителей, я здесь, чтобы поблагодарить вас за ваше предпринимательское мышление и решимость. Именно благодаря вашей помощи Соединенные Штаты недавно приняли историческое законодательство о климате, которое изменит ход игры. Благодаря этому мы сократим загрязнение окружающей среды углеродом на 40% к 2030 году, а также выделим исторические $370 миллиардов на борьбу с климатическим кризисом», — сказала представительница Демокартической партии.

После концерта в социальных сетях появились видео, на которых видно, что не все зрители отреагировали воодушевленно на речь Пелоси и большая часть начала освистывать ее. Отметим, что некоторые все же поаплодировали политику.