Ижевск, 27 сентября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов уверен, что на вопросы обеспечения безопасности нужно смотреть шире. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая опубликована в аккаунте главы региона в социальной сети. При этом гарантии безопасности жителей республики он назвал основной целью властей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Бречалов на оглашении ежегодного Послания президента Федеральному собранию РФ

«Мы живем в парадигме, что это в школе произошло. Но у нас детские сады есть, школы искусств, и много-много объектов, не только закрытых, но и открытых», — напомнил глава региона.

Он напомнил, случай, когда несколько лет назад психически больной человек выдернул газовый шланг, что привело к взрыву, в котором погибли семь человек.

«Если мы говорим о безопасности, то, конечно, надо смотреть шире на эти вопросы», — считает глава Удмуртии. При этом в комментариях люди просят построить «трехметровый забор, на первых этажах бронированные окна, спецназ». Речь всегда идет об образовательных организациях, но есть много объектов, где находятся дети.

«Поэтому здесь, наверное, надо внимательно смотреть и что-то менять с точки зрения работы с психическими больными», — сказал глава республики.

Он добавил, что не имеет возможности давать дополнительную информацию, поскольку продолжаются следственные действия, но, если посмотреть хронологию по аналогичным фактам — везде фигурируют люди с психическими отклонениями.

Как сообщало ИА REGNUM, напавшим на школу в Ижевске оказался ее бывший выпускник 1988 года, который покончил с собой. При этом мужчина состоял на учете в психиатрическом диспансере, его диагноз — «шизофрения».

Читайте также: Раненых в ижевской школе детей спецбортом доставили на лечение в Москву