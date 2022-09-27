Ижевск, 27 сентября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Для дополнительного и реабилитационного лечения в федеральных центрах спецбортом МЧС России из Ижевска в Москву доставлены 15 пострадавших при стрельбе в школе №88. Об этом сообщила в своем telegram-канале вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

t. me/elvira_pinchuk Доставка раненых детей из Ижевска в Москву

Двух взрослых госпитализируют в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А. В. Вишневского, 10 детей — в Российскую детскую клиническую больницу. Еще по одному ребенку — в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко; Детскую городскую клиническую больницу №9 им. Г. Н. Сперанского; Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии.

Всем раненым будет оказана высокотехнологичная квалифицированная помощь. Родственники, сопровождающие, пострадавших, получат психологическую поддержку.

«От всего сердца желаю всем как можно скорее поправиться и вернуться домой», — заключила Пинчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения на школу в Ижевске погибли 17 человек, пострадали 24 человека. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который накануне проводил медицинский обход госпитализированных пострадавших, говорил, что на лечение будут доставлены 15 пострадавших.

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