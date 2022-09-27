Степанакерт, , 16:08 — REGNUM В Нагорном Карабаха 27 сентября объявили минуту молчания по случаю годовщины начала войны в 2020 году. Об этом сообщает агентство News. am.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, в 11:00 по местному времени (12:00 мск) в Степанакерте остановился транспорт на улице. Водители вышли из автомобилей и простояли молча, отдавая дань памяти траурному событию.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и другие представители руководства республики возложили цветы к мемориалу в сквере Памяти борцов за свободу. Также в этот день в день в Степанакерте открыли мемориал «Алтарь света», посвященный войне 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Арцаха перешла под контроль Баку.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия стремится примирить Армению и Азербайджан — Гарибашвили