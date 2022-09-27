Рейкьявик, , 16:22 — REGNUM Сильные ветры обрушились на северо-восток Исландии в минувшие выходные, причинив значительный ущерб зданиям и автомобилям. Жители Восточной и Северной Исландии описывают шторм как худший из тех, что был на их памяти. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает информационное агентство High North News.

Исландия Vladimir Varfolomeev

Несколько туристов получили лёгкие ранения, когда ветер с песком и гравием разбил стекла в десятках автомобилей, застрявших на трассе в Мёдрудалсёрефи на северо-востоке между Миватном и Эйильсстадиром. Исландское дорожное управление было застигнуто врасплох погодными условиями. По словам представителя службы, дорогу следовало закрыть раньше, однако ветер там никогда не был таким сильным, даже во время очень сильных штормов в середине зимы.

Кроме того, из-за сильных ветров случился обрыв линии электропередачи. Многие здания в Восточных фьордах остались без электричества. Около 70 человек были эвакуированы экстренными службами.

Отмечается, что национальный фонд страхования от стихийных бедствий не сможет покрыть ущёрб, причинённый природным явлением. Также не у всех есть соответствующая частная страховка, чтобы провести восстановительные работы. Ожидается, что для устранения последствий свою поддержку окажет правительство Исландии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на западное побережье Аляски обрушился чрезвычайно мощный шторм «исторического масштаба», что привело к наводнению, перебоям в подаче электроэнергии и повреждениям зданий, дорог и другой инфраструктуры. Жители Аляски устраняют последствия наводнения в городах и поселениях.

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