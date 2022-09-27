Кишинёв, 27 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Апелляционная палата Кишинёва отклонила ходатайство экс-президента Молдавии Игоря Додона и оставила его под домашним арестом. Об этом 27 сентября сообщил журналистам и. о. генпрокурора республики Дмитрий Робу.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Адвокаты бывшего главы республики пытались оспорить наложенный на него арест сроком на 20 суток. Вместо этого судьи поддержали требование прокурора увеличить срок ареста до 30 суток.

Напомним, Додон находится под арестом с мая. Каждый раз после истечения срока, его снова продлевают. Его обвинили в «коррупции» и «измене родине» и пр. Политику запрещено общаться с однопартийцами и фигурантами дел, по которым он проходит. При этом Додон может общаться со СМИ, в том числе, давать интервью.