Ереван, , 15:54 — REGNUM Для предотвращения вероятной новой агрессии Азербайджана против Армении международное сообщество должно задействовать свои механизмы. Об этом 27 сентября заявил журналистам министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Никосом Дендиасом в Ереване.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Последствия агрессии Азербайджана должны быть устранены: азербайджанские вооруженные силы должны покинуть нашу территорию, военнопленные должны быть возвращены, режим прекращения огня должен быть соблюден. В то же время международное сообщество должно пресекать авантюрные шаги Азербайджана и возможные новые агрессии посредством четких действий и механизмов», — сказал он.

Также Мирзоян отметил, что армянская сторона подтверждает свою приверженность к установлению в регионе мир и стабильности дипломатическим путём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Совбеза Армении заявили, что Азербайджан напал на территорию Армении и угрожает демократии республики.