Бухарест, 27 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Парламент Румынии приступил к процедуре отстранения от занимаемых должностей ряда руководителей Национального управления по регулированию в сфере энергетики (ANRE). Об этом 27 сентября пишет бухарестская газета Jurnalul.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, причиной изменений в структуре ANRE является истечение сроков полномочий президента, вице-президента и нескольких членов Наблюдательного комитета соответствующего органа.

«До 23 октября парламентариям необходимо определить новый состав ANRE, который должен работать более эффективно», — отметила исполняющая обязанности председателя Сената (верхней палаты румынского парламента) Алина Горгиу.

Напомним, под контролем главного энергетического регулятора Румынии находится до 90% рынка электроэнергии, тепловой энергии, водоснабжения и природного газа страны. В течение последних нескольких месяцев ANRE неоднократно подвергалась резкой критике за неспособность препятствовать резкому росту тарифов на услуги ЖКХ.