Бухарест, 27 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Комитет по экономике Сената (верхней палаты) парламента Румынии одобрил постановление о выделении материальной компенсации на оплату услуг ЖКХ для семей, воспитывающих трех и более детей-школьников. Об этом 27 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно основным пунктам нового документа, с соответствующих домохозяйств будет взиматься плата за электричество в размере 0,68 леев ($0,15) за кВт/ч, а также будут снижены тарифы на централизованное отопление.

Как утверждают авторы постановления, нововведение позволит привлечь в средние и средне-специальные учебные заведения тысячи детей из многодетных семей.

«Ни для кого не секрет, что многие родители в нашей стране забирают детей из школ для работы в домашнем хозяйстве, — говорится в заявлении сенатского комитета. — Государство возьмет на себя часть расходов по обеспечению беспрепятственного обучения таких детей».

Для своего вступления в силу постановление должно быть подписано президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Накануне против окончательного принятия документа выступили представители энергетических структур страны.