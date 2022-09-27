Брянск, 27 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. На 100% выполнен план мобилизационный мероприятий в Брянской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Об этом со ссылкой на председателя мобилизационной комиссии, губернатора Александра Богомаза сообщает 27 сентября ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сайте правительства региона появился специальный раздел, где собраны ответы на более чем 140 вопросов по частичной мобилизации.