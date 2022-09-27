Донецк, 27 сентября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Делегация международных наблюдателей из Италии стала наиболее многочисленной на референдумах в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, передаёт 27 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Vanderlindenma Голосование

По состоянию на завершающий день голосования на референдумах наибольшее число международных наблюдателей представили Италию — 16 человек. На втором месте оказалась Франция — 13 человек. Третье место у делегации из Сербии — девять наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, бразильское издание Operamundi рассказало о преследовании международных наблюдателей, которые следят за референдумами в Донбассе и двух южных регионов б. УССР. Автор материала, журналист Ванесса Мартина Сильва привела факты давления и преследования иностранцев, прибывших для наблюдения за ходом голосований.