Кишинёв, , 15:13 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица находится с рабочим визитом в Японии. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Наталья Гаврилица Facebook.com/NataliaGavrilitaMF

Отмечается, что она встретилась с главой Организации развития внешней торговли Японии (JETRO) Нобухико Сасаки.

«Стороны затронули темы, связанные с развитием экономических отношений между двумя государствами, и проанализировали возможности расширения коммерческой деятельности, подчеркнув важность стратегических инвестиций для роста экономики и создания высокооплачиваемых рабочих мест», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Гаврилица примет участие в похоронах бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Также запланировала её встреча с премьер-министром Японии Фумио Кисида.