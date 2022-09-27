Афины , , 14:55 — REGNUM Власти Греции призывают Турцию пойти путём осмысленного диалога, так как союзниками Афин против Анкары являются вся Европа и НАТО. Об этом 27 сентября заявил греческий премьер-министр Кирьякос Мицотакис в ходе заседания правительства этой страны.

«Всё, что Греция должна была сказать, она четко сказала в ООН, как о своих «красных линиях», так и о своём дружественном отношении к турецкому народу. Другая сторона может монотонно повторять свою ложь и угрозы. Однако в этом танце ряженых она остаётся одна», — сказал он.

Также Мицотакис отметил, что греческая сторона сохраняет спокойствие и уверенность в собственных позициях, так как они, по его мнению, подкреплены «силой международного права, бдительностью наших вооруженных сил, поддержкой наших союзников».

При этом премьер-министр Греции посоветовал турецким властям «вместо пламенных слов выбирать, наконец, творческие действия и путь осмысленного диалога».

«Ведь против себя они имеют не только Грецию, но и всю Европу, а также наших союзников по НАТО», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкое министерство иностранных дел вызвало греческого посла в Анкаре Лазариса Христодулоса после обвинений со стороны Турции в том, что Греция нарушает демилитаризованный статус островов в Эгейском море, размещая на их территории военную технику.