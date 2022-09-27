Рим, , 15:00 — REGNUM С прогнозами о политическом курсе Рима в отношении Москвы спешить не следует. Об этом заявил российский посол в Италии Сергей Разов, комментируя в эфире телеканала «Россия 24» итоги прошедших в стране парламентских выборов.

Василий Суриков. Собор Святого Петра в Риме. 1884

По его словам, предвыборная кампания и реальная политическая жизнь — это разные вещи. Перед выборами руководители партий позволяют себе довольно резкие и однозначные заявления. Например, лидер партии «Братья Италии» Джорджи Мелони заявляла о незыблемости ориентации на североатлантическую солидарность.

«Но реальная жизнь сложнее, чем предвыборные заявления. Посмотрим. Я бы не стал предвосхищать дальнейшую линию [Рима]», — сказал Разов.

Как сообщало ИА REGNUM, правоцентристская коалиция набрала 44% голосов на парламентских выборах в Италии. Из них свыше 26% принадлежат партии Мелони.

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