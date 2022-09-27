Дубай, ОАЭ, , 14:48 — REGNUM В связи с резким ростом стоимости жизни в Дубае, богатом эмирате на побережье Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах, где миллионеры соседствуют с рабочими-мигрантами, бедные получили возможность бесплатно получить свежий хлеб, как передает агентство France-Presse.

Дубай Guilhem Vellut

В городе небоскребов, который импортирует почти все свои продукты питания, как и во всем мире, стремительно растут цены на продовольствие и другие товары.

В связи с этим в супермаркетах установили десять торговых автоматов по раздаче хлеба с сенсорным экраном, где можно выбрать разные изделия: буханки для сэндвичей, питы или лепешки-чапати в индийском стиле.

Автоматы могут считывать кредитные карты, но не для оплаты, а для пожертвований.

Население богатых нефтью ОАЭ составляет почти 10 миллионов человек, 90% из них — иностранцы, многие приехали на работу из Азии и Африки.

В Дубае эта армия рабочих строит небоскребы и работает в секторе услуг от недвижимости до туризма.

«Друг сказал мне, что здесь есть бесплатный хлеб, вот и я пришел», — сказал AFP молодой мигрант из Непала Бигандар, работающий на автомойке, не пожелавший назвать свое полное имя.

За каждый вымытый автомобиль он получает три дирхама, или 81 цент США. Вместе с чаевыми от клиентов, работая в поте лица, Бигандар может заработать от 700 до 1000 дирхамов в месяц (190-270 долларов США).

По данным дубайского центра статистики, индекс цен на продукты питания в июле вырос на 8,75% в годовом исчислении. Стоимость транспорта подскочила более чем на 38%.

Хлебные автоматы — это инициатива благотворительного фонда, созданного правителем Дубая шейхом Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом.

«Цель в том, чтобы оказать помощь семьям и рабочим, находящимся в стесненных обстоятельствах, раньше, чем они придут к нам», — сказала директор фонда Зейнаб Джумаа ат-Тамими.

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