Кабул, 27 сентября 2022, 14:33 — REGNUM Заместитель по политическим вопросам министра иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что Пакистан использует ситуацию в Афганистане, чтобы занимать деньги у всего мира. Об этом сообщает газета «8 Собх».
27 сентября Шер Мохаммад Аббас Станекзай сказал на встрече по случаю Дня туризма, что он понимает проблемы Пакистана, но эта страна не должна использовать ситуацию в Афганистане в своих целях.
«Пакистанские власти ведут себя нескромно на международной арене, чтобы угодить Западу», — добавил он.
По словам Станакзая, Пакистан сорок лет «обделывал свои дела», используя ситуацию в Афганистане, и теперь этого достаточно.
Не упоминая напрямую Пакистан, он заявил, что у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть доказательства того, откуда летят беспилотники.
Эти заявления прозвучали на фоне того, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на 77-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Афганистан стал убежищем для террористических группировок.