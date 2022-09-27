Кабул, 27 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Заместитель по политическим вопросам министра иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что Пакистан использует ситуацию в Афганистане, чтобы занимать деньги у всего мира. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Public_Domain_Photography Пакистан

27 сентября Шер Мохаммад Аббас Станекзай сказал на встрече по случаю Дня туризма, что он понимает проблемы Пакистана, но эта страна не должна использовать ситуацию в Афганистане в своих целях.

«Пакистанские власти ведут себя нескромно на международной арене, чтобы угодить Западу», — добавил он.

По словам Станакзая, Пакистан сорок лет «обделывал свои дела», используя ситуацию в Афганистане, и теперь этого достаточно.

Не упоминая напрямую Пакистан, он заявил, что у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть доказательства того, откуда летят беспилотники.

Эти заявления прозвучали на фоне того, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на 77-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Афганистан стал убежищем для террористических группировок.