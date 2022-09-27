Москва, 27 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Внимание всей России направлено на спасение жителей территорий, где сейчас проходят референдумы. Этот вопрос стоит во главе угла, заявил президент РФ Владимир Путин 27 сентября на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, такое внимание естественно, оно связано в том числе с драматическими событиями.

«Конечно, сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов на Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, — всё это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания российский лидер отметил, что богатейшие западные страны продолжают активно скупать продовольствие. Так они продолжают свою хищническую политику.

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