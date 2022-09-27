Донецк, , 13:58 — REGNUM Нацистские киевские формирования обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка. Об этом 27 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка с стороны ВСУ был зафиксирован в 13:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено семь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевские боевики обстреляли Донецк и Горловку.