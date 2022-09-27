Москва, 27 сентября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Страны Запада продолжают активную скупку продовольствия. Это без всякого преувеличения хищническая политика богатейших стран мира. Об этом сегодня, 27 сентября, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Светлана Шаповалова Продовольствие на прилавке

Путин отметил, что по данным на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов б. УССР, только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН. А из 46 кораблей, отправленных на прошлой неделе, 14 указали как страну назначения Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в Евросоюз.

«Ситуация с поставками продовольствия беднейшим странам в мире не меняется, это сплошное надувательство со стороны Запада», — подчеркнул президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, урожай зерна в 2022 году в России обещает быть достойным, по некоторым составляющим — просто рекордным.

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