Сеул, , 13:37 — REGNUM Министр финансов Южной Кореи Чху Гён Хо посетит Филиппины на этой неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, министр вылетит в Манилу 28 сентября для участия в ежегодном собрании Азиатского банка развития (АБР).

Чху Гён Хо планирует призвать участников встречи к сотрудничеству и координации политики для устойчивого развития региона в условиях пандемии коронавируса и подчеркнуть активную роль АБР в достижении этой цели.

Министр финансов также планирует провести встречу с главой Азиатского банка развития Мацусаги Асакавой и филиппинским коллегой Бенджамином Диокно.