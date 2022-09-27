Сеул, 27 сентября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Министр финансов Южной Кореи Чху Гён Хо посетит Филиппины на этой неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, министр вылетит в Манилу 28 сентября для участия в ежегодном собрании Азиатского банка развития (АБР).

Чху Гён Хо планирует призвать участников встречи к сотрудничеству и координации политики для устойчивого развития региона в условиях пандемии коронавируса и подчеркнуть активную роль АБР в достижении этой цели.

Министр финансов также планирует провести встречу с главой Азиатского банка развития Мацусаги Асакавой и филиппинским коллегой Бенджамином Диокно.