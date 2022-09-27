



Архив Дмитрия Ефуни Дмитрий Ефуни с дочерью

Трудно поверить, что такое возможно в Венгрии, и все же. Спецслужбы этой страны обвинили гражданина России Дмитрия Ефуни в том, что он угрожает безопасности страны, поэтому ему нельзя предоставить «постоянное место жительства в Европейском союзе». Сегодня миграционные службы требуют выдворения Ефуни из Венгрии. Проблема в том, что здесь проходит лечение от лейкемии его дочь, которой по медицинским показателям необходимо находиться под наблюдением еще 10 лет.

«Я и моя семья, состоящая из четырех человек (жена, сын 14 лет и дочь 8 лет) приехали в Венгрию в 2012 году, — рассказал ИА REGNUM сам Дмитрий. — Спустя три года мы всей семьей получили национальный постоянный вид на жительство. Еще через два года я подал на постоянный вид на жительство ЕС, это аналог австрийского Daueraufenthalt — EU. После этого, примерно через месяц, я получил отказ в выдаче ПМЖ ЕС с формулировкой, что представляю угрозу национальной безопасности Венгрии. Причем без объяснения причин. Далее я через адвоката сделал запрос в Отдел конституционной защиты Венгрии (аналог российской контрразведки), после чего получил очередной отказ с формулировкой, что дело засекречено до 31.12.2036 года. Все возможные суды я проиграл, в том числе Верховный суд Венгрии. Затем мне пришла бумага, что у меня отзывают национальный постоянный вид на жительство. Я также судился и все суды проиграл. На этой неделе меня вызвали в Миграционную службу Венгрии и вручили письмо о депортации и забрали мой загранпаспорт. Согласно бумагам, меня хотят депортировать с территории Венгрии и закрыть въезд в ЕС путем занесения в систему SIS2 на срок в 10 лет. И к тому же сейчас я еще под домашним арестом нахожусь, могу выходить только в будние дни с 8 до 10 и с 13 до 15, а в выходные не имею права выходить».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

Почему венгерские спецслужбы взъелись на Ефуни и насколько обоснованы их претензии? Сами они хранят молчание. До сих пор преследованием граждан России по политическим мотивам занималась Польша, депортировав несколько наших соотечественников со стандартной фразой об «угрозе национальной безопасности». Это было несправедливо, но такие действия хотя бы можно объяснить антироссийской политикой Варшавы. Что касается Венгрии, то диалог Будапешта с Москвой успешно развивается, идет интенсивный обмен контактами на дипломатическом и правительственном уровнях, постоянно встречаются друг с другом венгерский премьер-министр Виктор Орбан и российский президент Владимир Путин. Мы специально уточнили у Ефуни, не давал ли он своими действиями повода подозревать себя в каком-либо участии в политической жизни Венгрии. «Я никогда не работал в каких-либо специализированных силовых структурах какой-либо страны, — ответил нам Дмитрий. — В социальных сетях никогда не публиковал политических постов, если что и постил, то личные фотографии себя и моей семьи. Претензий к моей жене и детям никогда не было ни со стороны миграционных органов, ни со стороны опеки. Но в результате реакции на меня венгерских спецслужб, когда они заявляют обо мне как об «угрозе национальной безопасности» и выдворяют из Венгрии, страдает вся семья, которой придется тоже уехать».

И это можно было бы пережить, однако главная проблема заключается в том, что выезд из Венгрии опасен для дочери Дмитрия. Несколько лет назад она заболела страшной лейкемией. В настоящее время у нее ремиссия, но в течение 10 лет девочка должна находиться под наблюдением. «Я узнавал о возможности переезда обратно в Москву, местные врачи сказали, что это нежелательно, потому что изменение климатических условий может спровоцировать рецидив, ведь причины лейкемии до конца наукой не изучены», — говорит Ефуни. Он готов добровольно покинуть Венгрию, если его семью оставят в покое. Правда, жена и дети не хотят оставаться одни, так как аналогичная ситуация может произойти и с ними. Нет никакой гарантии, что они тоже не станут «угрозой национальной безопасности». Поэтому Дмитрий рассматривал возможность переезда в Австрию, в 15 километрах от которой живет его семья. О своем решении он дал понять миграционным службам Венгрии. В ответ последовала реакция, которую трудно назвать адекватной. Ефуни подводят к высылке и депортации с запретом посещать Евросоюз в течение 10 лет.

Délmagyarország/Schmidt Andrea На Венгерской границе

Насколько известно нашему агентству, ситуацию с Дмитрием держат под контролем российские консульские службы в Венгрии. Сам Ефуни готов идти до конца, включая подачу иска в Европейский суд по правам человека. Но это займет месяцы, если не годы. А что за это время может произойти с его больной дочкой? Неужели у Будапешта нет сердца, чтобы задуматься над этим? Надеемся, что венгерские власти примут правильное и человеческое решение.