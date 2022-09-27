Брянск, , 13:38 — REGNUM Специальный раздел с ответами на наиболее часто возникающие вопросы по мобилизации появился на официальном сайте правительства Брянской области, сообщает 27 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

На странице собраны правовые акты, общая информация о мобилизации, рассмотрены финансовые вопросы, рассказано о социальных гарантиях. Здесь также можно найти информацию о том, можно ли брать с собою в часть квадрокоптер или приборы ночного видения, как выдаётся обмундирование. Всего составители раздела постарались ответить на более чем 140 вопросов.

Кроме того, в регионе работает горячая линия по номеру 122.

Власти призывают использовать только проверенные источники информации для получения достоверных сведений.