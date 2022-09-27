Москва, 27 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. После обвала почти на 5% в конце прошлой недели 23 сентября, нефть марки Brent подешевела еще на 4% по итогам торгов 26 сентября, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

ptra Добыча нефти

«Сегодня, 27 сентября, перепроданный баррель пытается перейти к восстановлению, повышаясь в пределах 1,5%.

Отскочив от новых январских минимумов в районе $82,50 за баррель, фьючерсы приподнялись выше $84, но еще должны подтвердить прохождение этого барьера на дневном закрытии.

Рынок нефти повторяет динамику фондовых площадок, которые пытаются перейти к восстановлению после недавних агрессивных распродаж.

Настроения инвесторов несколько улучшились, но, по сути, никаких значимых драйверов за этим не стоит — скорее игроки взяли паузу перед продолжением нисходящей динамики.

В этом контексте потенциал восстановления нефтяных цен представляется ограниченным, тогда как понижательные риски сохраняются и довольно велики.

Отраслевые тенденции тоже не предполагают существенного подъема цен в ближайшее время. Угроза дальнейшего сокращения поставок сохраняется, но уравновешивается ухудшением перспектив спроса на фоне экономических рисков, которые растут вместе со ставками центробанков.

Ощутимо давит на Brent и сильный доллар, который взял паузу после мощного ралли и уже в скором времени может вернуться к подъему.

Техническая картина показывает, что фьючерсы еще, похоже, не нащупали дно и могут устремиться в направлении уровня 80 долларов, за которым следуют минимумы этого года в районе $77. В случае развития отскока следующим ориентиром станет область $86,50», — считает эксперт.

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