Внимание всей России направлено на спасение жителей территорий, где сейчас проходят референдумы. Этот вопрос стоит во главе угла, заявил президент РФ Владимир Путин 27 сентября на совещании о ходе сезонных полевых работ.

По его словам, такое внимание естественно, оно связано в том числе с драматическими событиями.