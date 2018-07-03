Путин: к спасению людей в Донбассе приковано внимание всей страны
Внимание всей России направлено на спасение жителей территорий, где сейчас проходят референдумы. Этот вопрос стоит во главе угла, заявил президент РФ Владимир Путин 27 сентября на совещании о ходе сезонных полевых работ.
По его словам, такое внимание естественно, оно связано в том числе с драматическими событиями.
Путин: ключевая задача стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, недавно утверждённой правительством, - обеспечение развития сельского хозяйства и пищевой промышленности как современных, динамичных отраслей с ежегодными темпами роста выше, чем по экономике в целом.
Путин на совещании о ходе полевых работ в России: «В нынешней непростой ситуации мы полностью, гарантированно закроем собственные потребности по важнейшим позициям и получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта».
Путин назвал хищнической позицией скупку Западом продовольствия
Страны Запада продолжают активную скупку продовольствия. Это без всякого преувеличения хищническая политика богатейших стран мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин: «По оценкам экспертов, суммарный сбор зерна может составить 150 миллионов тонн. Вот мы говорили 140, 145, потом 147, сейчас уже предварительная оценка — 150, а пшеницы — порядка 100 миллионов тонн. Это станет рекордным значением за всю историю России».
Володин: в Госдуме разделяют переживания Зимбабве по зерну
В Госдуме разделяют боль и переживания граждан Зимбабве по ситуации с продовольствием, и в частности с зерном, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
Путин призвал оказать поддержку мобилизуемым работникам сельского хозяйства
Работникам сельского хозяйства, которые призываются в рамках частичной мобилизации, необходимо оказать поддержку. Об этом 27 сентября на совещании, посвящённом ходу сезонных полевых работ в России, заявил президент России Владимир Путин.
Путин ожидает рекордный урожай зерна в 2022 году
Урожай зерна в 2022 году обещает быть достойным, по некоторым составляющим — просто рекордным, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: к настоящему времени уже обмолочено 138,7 млн тонн зерна. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Владимир Путин назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей в российской экономике.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров: у нас неплохой результат по зерновым и зернобобовым в этом году.
Кондратьев: полевые работы проходят в штатном режиме, нет сомнений, что они пройдут без срыва.
Кондратьев: никакого недостатка в сельхозтехнике у нас нет.
Владимир Путин передал слово губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Он рассказал президенту о впечатляющих результатах местных аграриев.
В рамках частичной мобилизации призываются в том числе работники сельского хозяйства. Необходимо оказать всестороннюю поддержку их семьям, подчеркнул Владимир Путин.
Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис, отметил президент РФ. Мы должны обеспечить свою продовольственную безопасность, добавил он.
Зерно с территории б. УССР продолжает уходить мимо беднейших стран — Путин.
По словам Владимира Путина, суммарный сбор зерна в РФ в этом году может составить рекордные 150 млн тонн.
Урожай в России в этом году обещает быть достойным, по некоторым показателям даже рекордным — Путин.