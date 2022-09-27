Путин проводит совещание о ходе полевых работ в России — все новости
Сочи, Краснодарский край, 27 сентября, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 27 сентября проводит совещание, посвящённое ходу сезонных полевых работ в России.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
По имеющейся информации, в совещании примут участие представители регионов России и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Добавим, ранее Владимир Путин заявил о том, что Минсельхоз прогнозирует хороший урожай в России в этом году. По зерновым он может превысить 140 млн тонн.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.