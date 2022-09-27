Сочи, Краснодарский край, 27 сентября, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 27 сентября проводит совещание, посвящённое ходу сезонных полевых работ в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По имеющейся информации, в совещании примут участие представители регионов России и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Добавим, ранее Владимир Путин заявил о том, что Минсельхоз прогнозирует хороший урожай в России в этом году. По зерновым он может превысить 140 млн тонн.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.