Москва, 27 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) проведёт ближайшее заседание 5 октября. Об этом 27 сентября сообщается на сайте организации.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

Отмечается, что проект повестки заседания будет опубликован позднее.

Ранее сообщалось, что экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун останется в составе исполкома, несмотря на продажу им 100% акций клуба.