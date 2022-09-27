Лондон, , 13:35 — REGNUM Биржевые цены на газ в ходе торгов в Европе растут на 12%, преодолевая отметку в $1900 за 1 тыс. кубометров. Таковы данные биржи ICE в Лондоне.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Торги на ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открылись у отметки $1756,7 за1 тыс. кубометров (+1,8%). Цена поднималась до $1936,5 за 1 тыс. кубометров (+12,2%).

В 12:21 мск газовые контракты торгуются за $1925,9, рост составляет +11,6%. Динамика приводится от расчётной цены за 26 сентября — $1725,5 за 1 тыс. кубометров.

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