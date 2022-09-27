В Индонезии появится точная копия Большой мечети Абу-Даби
Джакарта, 27 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммад бен Заид Аль-Нахайян откроет Большую мечеть в Гилингане (Индонезия), сообщает CNN Indonesia.
Мечеть президент ОАЭ подарил президенту Индонезии Джоко Видодо. Строительство мечети началось в 2021 году.
Перед открытием Большой мечети Мухаммад бен Заид Аль-Нахайян планирует посетить саммит G20 на Бали, запланированный на 15–16 ноября 2022 года.
Мечеть является точной копией Большой мечети в Абу-Даби. Утверждается, что не только форма здания, но и используемые материалы в точности повторяют первоначальную мечеть.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин примет участие в государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Токио.
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