Донецк, , 12:53 — REGNUM Населённые пункты Зайцево и Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны со стороны вооруженных формирований нацистского киевского режима. Об этом 27 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрелы обоих населённых пунктов со стороны бандеровцев были зафиксированы в 12:30 (совпадает с мск) и о время них было выпущено три снаряда калибра 152 мм по Яковлевке и шесть снарядов калибра 152 мм по Зайцево.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Красноярского края Александр Усс поручил выплатить всем мобилизованным жителям региона по 100 тысяч рублей.