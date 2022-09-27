Пусан, Южная Корея, , 12:54 — REGNUM Высшие военные чины Южной Кореи и США поднялись на борт американского атомного авианосца Ronald Reagan («Рональд Рейган»). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Флаги США и Южной Кореи army. mil

Глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Сын Гём и командующий объединенными вооруженными силами Южной Кореи и США Пол Лакамера встретились на борту авианосца, который прибыл на южнокорейскую военно-морскую базу 23 сентября для проведения совместных военных учений.

Сообщается, что военных проинформировали о ходе учений, в которых задействовано более 20 кораблей. Ким Сын Гём также подтвердил готовность двустороннего альянса противостоять северокорейским угрозам.

«Альянс Южной Кореи и США будет жестко реагировать на любые провокации или агрессию со стороны КНДР», — сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

В свою очередь, Пол Лакамера сообщил о том, что обязательства США по защите Сеула остаются неизменными.

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