Пусан, Южная Корея, 27 сентября 2022, 12:54 — REGNUM Высшие военные чины Южной Кореи и США поднялись на борт американского атомного авианосца Ronald Reagan («Рональд Рейган»). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Сын Гём и командующий объединенными вооруженными силами Южной Кореи и США Пол Лакамера встретились на борту авианосца, который прибыл на южнокорейскую военно-морскую базу 23 сентября для проведения совместных военных учений.
Сообщается, что военных проинформировали о ходе учений, в которых задействовано более 20 кораблей. Ким Сын Гём также подтвердил готовность двустороннего альянса противостоять северокорейским угрозам.
«Альянс Южной Кореи и США будет жестко реагировать на любые провокации или агрессию со стороны КНДР», — сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
В свою очередь, Пол Лакамера сообщил о том, что обязательства США по защите Сеула остаются неизменными.
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