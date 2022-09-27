Пекин, 27 сентября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Телеграмму с соболезнованиями по поводу нападения на школу №88 в Ижевске, в результате которого погибли 17 человек, включая 11 детей, направил президенту России Владимиру Путину председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 27 сентября сообщает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин

«Мы шокированы произошедшим в Ижевске. От лица правительства и народа КНР, а также от себя лично выражаю глубокую скорбь по погибшим», — говорится в послании Си Цзиньпина.

Также председатель КНР попросил российского лидера передать искренние соболезнования родным и близким погибших в результате нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутаты Госдумы по предложению спикера палаты парламента Вячеслава Володина на пленарном заседании минутой молчания почтили память жертв трагедии в школе в Ижевске.